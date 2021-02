Stadt Zürich Mann verletzt Polizisten mit Kugelschreiber im Gesicht In der Stadt Zürich schlug ein 40-jähriger Mann mit einem Kugelschreiber in der Faust auf einen Stadtpolizisten ein. Der Mann wurde festgenommen. 01.02.2021, 15.46 Uhr

Der Polizist kontrollierte das Material in seinem Einsatzwagen, als ein Mann ohne Schutzmaske auf ihn zugelaufen kam. Keystone

(frh) Am Sonntag hat ein Mann in der Stadt Zürich einen Polizisten mit einem Kugelschreiber im Gesicht verletzt, wie die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung vom Montag schreibt.

Bei einer Materialkontrolle an seinem Einsatzfahrzeug habe der Polizist bemerkt, wie ein Mann ohne Schutzmaske direkt auf ihn zugelaufen kam, heisst es in der Mitteilung. Als der Polizist den Mann auf den fehlenden Abstand aufmerksam machen wollte, schlug dieser ihm mit der Faust, in der er einen Kugelschreiber hielt, ins Gesicht. Zusammen mit einem herbeigeeilten Kollegen nahm der Polizist den 40-jährigen Mann fest.