Staatsanwaltschaft Genf: Vater erschiesst vierjährigen Sohn und richtet sich dann selbst In der Genfer Vorortsgemeinde Avully hat sich am Montag ein tragischer Zwischenfall ereignet. Ein 46-jähriger Vater und sein vierjähriger Sohn wurden leblos in ihrem Haus aufgefunden. Er soll zuerst das Kind und dann sich selber erschossen haben. 28.03.2022, 14.23 Uhr

Die Hintergründe sind unklar. Die Ermittlungen der Behörden laufen. (Symbolbild) Keystone

Der Vater und das Kind seien am Montagmorgen in ihrem Haus in der Genfer Vorortsgemeinde Avully leblos aufgefunden worden, gab die Genfer Staatsanwaltschaft am Montag bekannt. Gemäss ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge soll der Vater auf seinen Sohn geschossen haben, bevor er die Waffe gegen sich selbst richtete. Die Behörden machten keine weiteren Angaben. (rwa)