Coronavirus Flächentests in St. Moritz: 82 Infektionsketten unterbrochen Weitere 1923 Personen haben in Oberengadin an Flächentests teilgenommen. 15 Personen wurden positiv auf das Coronavirus getestet, davon drei mit der Virus-Mutation. 29.01.2021, 17.19 Uhr

In St. Moritz kam es jüngst zu einer Ausbreitung des mutierten Coronavirus. (Symbolbild) Keystone

(dpo) Sämtliche positiv getesteten Personen hatten keine Krankheitssymptome verspürt und haben sich umgehend in Isolation begeben, wie das Bündner Gesundheitsamt am Freitag schreibt. Bei den 1923 Tests handelte es sich um Nachtestungen, nachdem vor zwei Wochen eine gehäufte Ausbreitung des mutierten Coronavirus in zwei St. Moritzer Hotels registriert worden war.