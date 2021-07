Fast zwei Stunden Wartezeit am Mittag: Erneut Stau am Gotthard

Sommerferien Fast zwei Stunden Wartezeit am Mittag: Vor dem Gotthard staut es wieder Mit den steigenden Temperaturen wächst auch die Blechlawine am Gotthard. Reisende müssen am Sonntagmittag knapp zwei Stunden vor dem Tunnel ausharren. 18.07.2021, 11.57 Uhr

Zahlreiche Reisende sind zurzeit auf den Weg in den Süden. (Archivbild) Keystone

Schon am Samstag stauten sich die Autos vor dem Gotthard-Südportal auf bis zu 13 Kilometern. Am Sonntag geht es nun ähnlich weiter. Laut TCS betrug der Stau kurz vor Mittag bereits 11 Kilometer, Reisende müssen fast zwei Stunden Fahrzeit mehr einrechnen. Nach der verregneten letzten Woche, in der die Unwetter auch im Tessin für Chaos sorgten, erwarten Meteorologen für die kommenden Tage strahlenden Sonnenschein und Temperaturen über 30 Grad. Erst am Mittwoch kann es laut Meteonews im Süden wieder Sommergewitter geben. (agl)