14-jähriger Velofahrer angefahren: Lenker braust einfach davon

Solothurn 14-jähriger Velofahrer angefahren: Autofahrer braust einfach davon Am Samstagmittag ist in Solothurn ein 14-jähriger Velofahrer von einer unbekannten Person angefahren worden. Diese ergriff darauf die Flucht. Nun sucht die Polizei Zeugen. 18.07.2021, 14.02 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen. Bild: zvg / Kapo SO

Der Vorfall ereignete sich am Samstagmittag bei der Franz-Buchser-Strasse in Solothurn. Dort war der 14-jährige Velofahrer unterwegs, als er von einem unbekannten Auto angefahren wurde, wie die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mitteilte. Beim Sturz wurde der Jugendliche leicht verletzt und musste ins Spital gebracht werden.