Skifahren Achtung: Diese Lawinenrucksäcke funktionieren nicht richtig Bei einem Lawinenniedergang können spezielle Rucksäcke Leben retten. Eigentlich. Denn bei einigen Modellen gibt es einen Defekt. Die werden nun zurückgerufen. 23.12.2022, 13.39 Uhr

Unter anderem diese Modelle wurden zurückgerufen. PD

Weihnachtsferien sind immer auch der Startschuss zur Skisaison. Alle Freeriderinnen und Freerider mit einem bestimmten Ortovox-Rucksack müssen aber rasch ihr Material umtauschen. In Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) ruft der Hersteller mehrere Modelle zurück. Konkret besteht die Gefahr, dass sich der Airbag bei Auslösung nicht vollständig aufbläst. Dies wegen technischen Problemen mit der Gebläseeinheit.

Betroffen sind die Lawinenrucksäcke vom Typ Ortovox Avabag Litric (Avabag Litric Tour, Avabag Litric Freeride, Avabag Litric Zero) einschliesslich der Zip-Ons, wie es in der Mitteilung vom Freitag heisst. Diese sollen nicht mehr verwendet werden und an die Verkaufsstelle zurückgebracht werden. Die Kosten werden durch den Hersteller erstattet. (mg)