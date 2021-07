Sintflutartige Regengüsse im Tessin – Weitere Gewitter erwartet

Unwetter Sintflutartige Regengüsse im Tessin – weitere Gewitter im Anmarsch In der Nacht auf Sonntag fielen auf der Alpensüdseite erneut grosse Regenmengen. Schon am Montagnachmittag dürften die nächsten Gewitter aufziehen. 26.07.2021, 06.42 Uhr

Im Tessin fiel in der Nacht auf Montag erneut viel Regen. (Symbolbild) Keystone

Während sich die Lage im Norden am späten Sonntagabend deutlich beruhigt hatte, gab es im Tessin auch in der Nacht sintflutartige Regenfälle. Kräftige Gewitter brachten grosse Regenmengen, wie MeteoNews berichtet. Spitzenreiter ist mit knapp 157 Millimetern die Station Coldrerio, gefolgt von Stabio mit 95.5 Millimetern. Auch im Berner Mittelland über das untere Emmental bis in den Oberaargau gab es laut Meteo Schweiz in der Nacht Regenfälle und Hagel.

Am Montagmorgen dürfte es in der Schweiz grösstenteils noch trocken bleiben, stellenweise scheint wieder die Sonne. Wie SRF Meteo auf Twitter schreibt, ist das Wetter aber weiterhin unbeständig. Schon am Nachmittag folgen die nächsten Regenfälle und teilweise heftige Gewitter. (agl)