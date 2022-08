82-Jähriger bei Sturz mit Motorrad gestorben

Selbstunfall 82-Jähriger nach Sturz mit Motorrad gestorben Im bündnerischen Falera ereignete sich am Dienstagmittag ein Unfall mit einem Motorrad. Der 82-jährige Fahrer wurde mit der Rega ins Spital gebracht, wo er wenig später verstarb. 31.08.2022, 08.32 Uhr

ho Kapo GR

Der Motorradfahrer sei mit einem Randstein kollidiert und auf das Trottoir gestürzt, teilte die Kantonspolizei am Mittwoch mit. Passanten und später ein Ambulanzteam versorgten den Mann an der Unfallstelle. Anschliessend wurde er mit der Rega ins Spital gebracht, wo der 82-jährige noch am Nachmittag verstarb. (wap)