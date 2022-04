Der Böögg liess sich Zeit – fällt der Sommer damit ins Wasser?

Sechseläuten Der Böögg liess sich Zeit und explodierte erst nach knapp 38 Minuten – fällt der Sommer damit ins Wasser? Nach zwei Covid-bedingten Absagen fand das Sechseläuten am Montag wieder in Zürich statt. Uri war zum zweiten Mal als Gastkanton am Volksfest dabei. Bis der Kopf des Bööggs explodierte, dauerte es lange. Gemäss Volksmund verheisst das nichts Gutes für den Sommer. 25.04.2022, 18.57 Uhr

37 Minuten 59 Sekunden: Hier explodiert der Böögg! TeleZüri

Zürich musste aufgrund der Pandemie in den vergangenen zwei Jahren auf das Sechseläuten verzichten. Stattdessen wurde der Böögg letztes Jahr im Kanton Uri in der Schöllenenschlucht verbrannt – ohne Publikum vor Ort. Entsprechend gross war die Freude unter den Zürcher Zünften, als am Montag das traditionelle Volksfest wieder in der Limmatstadt stattfinden konnte. Uri nahm dabei zum zweiten Mal als Gastkanton am Sechseläuten teil.