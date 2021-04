Tierschutz Abseits von «Jöööö» und «härzig»: Tierhaltung in Zoos hat sich verbessert Mehr Platz, modernere Anlagen und ein stärkerer Fokus aufs Tierwohl: Bei der Tierhaltung in Zoos und Wildparks hat sich hierzulande etwas getan. Der Schweizer Tierschutz STS zieht eine positive Bilanz. 29.04.2021, 11.13 Uhr

Der Juraparc im Waadtland wird im Zoobericht 2020 für die vorbildliche Haltung von Braunbären gelobt. Keystone

(gav/rwa) Die gute Nachricht zuerst: Die Qualität der Tierhaltung in Zoos hat sich in den letzten Jahren verbessert. Es gibt mehr Platz für die Tiere, besser strukturierte Anlagen und ein steigendes Bewusstsein für die Anliegen des Tierschutzes. «Die Zeiten, in denen Wildtiere, wie Waren ausgestellt, dem staunenden Publikum präsentiert wurden, sollten definitiv vorbei sein», konstatiert der Schweizer Tierschutz (STS) in seiner am Donnerstag publizierten Untersuchung. Unter die Lupe genommen hat er 42 Zoos und Wildparks in der Schweiz.