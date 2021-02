Fernunterricht Schule im Kanton Bern muss schliessen wegen mehreren positiven Corona-Tests Die Berner Behörden haben vorübergehend eine Schule in Köniz geschlossen. Grund sind mehrere positive Testresultate nach einem Massentest. 06.02.2021, 16.31 Uhr

Nach mehreren positiven Corona-Fällen muss eine Schule in Köniz vorübergehend auf Fernunterricht umstellen. (Symbolbild) Keystone

(gb) Auch im Kanton Bern muss eine Schule auf Fernunterricht umstellen. Wie die Berner Behörden am Samstag mitteilten, sind an der Schule Köniz-Buchsee zwölf Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nachdem in der vergangenen Woche mehrere positive Fälle aufgetreten waren, wurden insgesamt 260 Personen getestet.