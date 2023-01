So viel Post bekam der Weihnachtsmann in der Schweiz

Schöne Post «Liebes Christkind, ich wünsche mir Frieden»: So viele Kinder schrieben dem Weihnachtsmann ihre Wünsche Zeichnungen und mehr: Auch in der Schweiz erhalten das Christkind und der Weihnachtsmann viel Post. Gelesen und beantwortet werden die Briefe hierzulande im Tessin. 12.01.2023, 11.12 Uhr

So sahen einige der Briefe aus, die bei der Post für den Weihnachtsmann gelandet sind. Blog Schweizerische Post

Beinahe 34'000 Briefe an den Weihnachtsmann oder das Christkind hat die Schweizerische Post zwischen Ende November und Weihnacht verschickt. 33'626 Stück waren es um genau zu sein. Diese landeten nicht am Nordpol sondern bei den Weihnachtswichteln der Post. Acht Personen arbeiten während dieser Zeit eigens dafür. Die Post-Samichlaus-Zentrale befindet sich dabei nicht am Nordpol, sondern im Tessin.

Diese Wichtel sorgen dafür, dass all die Briefversenderinnen und Briefversender auch eine Antwort bekommen. Und eine schöne Briefmarke gibt es mit dazu. Neben all den Wünschen haben die Postwichtel auch dieses Mal «berührende Briefe» erhalten, wie die Post am Donnerstag in ihrem Blog schreibt. «Wir sehen, dass der Krieg in der Ukraine hierzulande vielen Kindern Sorgen bereitet. Die Kinder äussern in diesen Briefen ihre Ängste betreffend dem Krieg und wünschen sich auf der ganzen Welt Frieden», verrät ein Wichtel. Im Vorjahr hätten sich die Absenderinnen noch um die Coronalage gesorgt.

Leicht weniger Briefe als im Vorjahr

In diesem Jahr ging die Anzahl der Briefe an den Weihnachtsmann leicht zurück, wie die Post schreibt. 2021 war mit 35'903 Briefen ein Rekordjahr. Warum die Schreiblust abnahm, weiss die Post nicht. Es könnte aber mit der Digitalisierung zu tun haben.

So viele Briefe erhielt der Weihnachtsmann in den vergangenen Jahren. Post

Was auffällig ist: Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer sind deutlich schreibfauler als ihre Kolleginnen. Nur gerade knapp 16 Prozent aller Briefe waren auf Deutsch. «Traditionell stammen drei Viertel der Kinderbriefe aus der Westschweiz und dem Tessin», schreibt die Post. Längst seien es es aber nicht mehr nur Kinder, die dem Weihnachtsmann ihre Wünsche zukommen lassen wollen. (mg)