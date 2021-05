Schneefall Der Winter gibt ein spätes Comeback im Mai Der Winter kehrt zurück: In der Nacht auf Sonntag gab es in der Schweiz vereinzelt wieder Neuschnee. In Arosa (GR) fielen beispielsweise 17 cm Schnee. 02.05.2021, 09.34 Uhr

(chm) Der Winter meldet sich zurück: Teile der Schweiz lagen am Sonntagmorgen unter einer weissen Schneedecke. Wie SRF Meteo auf Twitter schreibt, gab es in Arosa 17 cm Neuschnee, in Adelboden (BE) 11 und in Andermatt (UR) 4 cm. Selbst in La Chaux-de-Fonds wurde noch ein Zentimeter gefunden.