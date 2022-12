Schnee-Ticker: Die Schweiz bibbert bei Minustemperaturen

12:46 Uhr DONNERSTAG, 15. DEZEMBER

Väterchen Frost stattet am Wochenende wieder einen Besuch ab

Nach mehreren Frosttagen in Folge wurde die Eiseskälte vorübergehend von etwas milderer Luft vertrieben. Doch am Wochenende gibt Väterchen Frost sein Comeback. Verharren die Temperaturen am Freitag noch bei Werten zwischen -2 und 0 Grad, bringt bereits der Samstag ein eisiges Erwachen.

Im Flachland ist demnach mit Frühtemperaturen zwischen -10 und -6 Grad zu rechnen, wie MeteoNews am Donnerstag schreibt. Lokal könnte es sogar noch kälter werden, je nach Bewölkungsauflockerung und Topographie. Auch die Nacht auf Sonntag wird eisig. Dabei liegen die Frühtemperaturen gemäss dem Wetterdienst erneut verbreitet zwischen -10 und -5 Grad.

Nach dem Wochenende zieht Väterchen Frost zu Beginn der neuen Woche aufgrund eines Schubs von deutlich milderer Luft wieder von dannen. Entsprechend klettert am Montag die Nullgradgrenze auf über 3000 Meter, am Dienstag gar auf über 3500 Meter. Auch in den tiefen Lagen zeigt das Thermometer gemäss den Prognosen von MeteoNews wieder nach oben. In den Alpentäler sind dank tatkräftiger Hilfe des Föhns sogar über 10 Grad möglich.

Doch vor dem Frost wird es nochmals weiss. Am Donnerstagabend nähert sich von Südwesten her ein Schub feuchter Luft, wie MeteoNews schreibt. Neue Niederschläge setzen zunächst zwischen Genfersee, Wallis und dem Tessin ein. In der Nacht breiten sie sich schliesslich auch auf der Alpennordseite aus.

Wer also Freitagmorgen aus dem Fenster blickt, dürfte wieder von einer weissen Landschaft begrüsst werden. MeteoNews warnt schon mal vorsorglich, dass Probleme im Frühverkehr wahrscheinlich sind. Es schneit vor allem in der Zentral- und Ostschweiz häufig, jedoch lässt die Intensität im Verlauf des Tages nach. Insgesamt dürften bis zum Samstagmorgen im Nordosten um die 10 Zentimeter Neuschnee fallen, weiter westlich rechnet MeteoNews im Flachland mit 5 Zentimeter Schnee. (dpo)