Schnee-Ticker: Die Schweiz bibbert bei Minustemperaturen

10:16 Uhr Mittwoch, 21. Dezember

Mild, nass, windig: ein typisches Weihnachtswetter

Es ist fast schon ein Weihnachtsbrauch für sich: Jahr für Jahr gehen vor den Feiertagen Meldungen durch die Medien, dass es «dieses Jahr keine weissen Weihnachten» gebe. Aussergewöhnlich ist das allerdings keineswegs: Für Meteorologen ist das sogenannte «Weihnachtstauwetter» schon lange ein bekanntes Phänomen: «Die mild-nasse Witterungsperiode mit atlantischen Luftmassen, die in Mitteleuropa und damit auch in der Schweiz als klimatologische Singularität oder Witterungsregelfall immer wieder so um die Weihnachtszeit eintritt», wie Meteonews erklärt.

Das Weihnachtstauwetter tritt statistisch mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 bis 70 Prozent ein. Typischerweise beginnt es kurz vor dem 24. Dezember und hält die ganze Altjahrswoche über an, um dann Anfang Januar winterlichen Verhältnissen zu weichen. Nicht selten wird es in dieser Zeit auch stürmisch: So fegte der Orkan Lothar 1999 am Stephanstag und das Sturmtief Burglind 2018 am Bärzelitag am 2. Januar über die Schweiz.

Schuld am Ausbleiben der weissen Weihnachten hat also nicht zuletzt die Kalenderreform, die Papst Gregor XIII im Jahre 1582 verfügte: Um den aus dem Takt geratenen alten julianischen Kalender mit dem astronomischen Jahr in Einklang zu bringen, wurden kurzerhand zehn Tage übersprungen. Zuvor war das Weihnachtsfest – nach unserem heute aktuellen Kalender gerechnet – am 4. Januar gefeiert worden: Also dann, wenn nach dem spätherbstlichen Tauwetter im Advent der Winter so richtig Einzug halten konnte.

In der Schweiz dauerte es mit der Übernahme von Gregors neuem Kalender übrigens etwas länger: Das protestantische Appenzell-Ausserrhoden lehnte die päpstliche Neuerung bis 1798 ab. Erst seitdem feiert Ausserrhoden Weihnachten zur gleichen Zeit wie die übrige Schweiz. Erhalten hat sich aber der «Alte Sylvester»: Er wird nach wie vor am 13. Januar gefeiert.

Mit dem in den letzten Jahrzehnten deutlich gewordenen Anstieg der Durchschnittstemperaturen verliert das Weihnachtstauwetter nun aber allmählich seine Besonderheit: Plusgrade und Regen sind nun auch in der ersten Dezemberhälfte und im Januar derart häufig geworden, dass «strikt genommen nicht von klassischem Weihnachtstauwetter gesprochen werden kann», wie Meteonews schreibt. (wap)