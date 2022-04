Die Schweiz bibbert: An vielen Orten war es selten so kalt

Schnee im Flachland Die Schweiz bibbert: An vielen Orten war es Anfang April selten so kalt Weisses Erwachen: Der Winter ist dieses Wochenende in der Schweiz mit voller Wucht zurückgekehrt. Schnee im April ist nicht aussergewöhnlich. Die Menge war aber an einigen Orten rekordverdächtig – wie auch die eisigen Temperaturen. Reto Wattenhofer 03.04.2022, 11.03 Uhr

Weisse Pracht auch in der Hauptstadt Bern. Keystone

Wetterumschwünge sind faszinierend. Innert Tagen sinkt oder steigt das Thermometer. So war es auch vergangene Woche. War es letzten Sonntag mit 20 Grad an vielen Orten frühlingshaft warm, hat der Winter nun sein Comeback gegeben. Selbst im Flachland schneite es. Die zahlreichen Bilder von eingeschneiten Gartenmöbel, Hausdächern und Bäumen in den sozialen Medien zeugen davon.

Doch wie ungewöhnlich ist Schnee im April? Überhaupt nicht, konstatieren die Meteorologen. Eher im Gegenteil: Schnee im April ist etwas völlig Normales. Bei der Messstation Zürich Fluntern sei jedes dritte Jahr auch nach dem 7. April noch Schnee gefallen, schreibt Meteoschweiz. Aufhorchen lässt auch der Rekord: Der späteste Schneefall ereignete sich am 28. Mai. Das war im Jahr 1961.

Die Schweiz bibbert

Eher ungewöhnlich ist, wie viel Neuschnee an einigen Orten dieses Wochenende gefallen ist. In der Berner Gemeinde Zollikofen wurden 20 Zentimeter oder mehr gemessen. Gemäss Meteoschweiz stammt der bisherige Rekord mit 10 cm vom 21. April 1965. Doch auch in Fribourg betrug die Schneedecke 22 cm. Das ist der zweithöchste Wert seit 1964.

Für Rekorde sorgten auch die tiefen Temperaturen. So wurden unter anderen in Delsberg, im thurgauischen Tänikon und in St.Gallen die dritt tiefsten Tageshöchstwerte im April registriert. Die heutigen Tageshöchstwerte zählen auch an weiteren Stationen im Flachland zu den tiefsten Temperaturmaxima im April.

An vielen Orten gab es Minustemperaturen. Meteonews

Es bleibt noch kalt – aber Besserung ist in Sicht

Auch heute Sonntag machen die Temperaturen keine grossen Sprünge. Sie bleiben unter dem Gefrierpunkt. Für alle Autofahrer und Fussgänger ist deshalb Vorsicht angesagt. Es bestehe die Gefahr von glatten Strassen und Trottoir, schreibt SRF Meteo auf Twitter.

Morgen Montag dürfte der Spuk dann vorbei sein. Bei recht sonnigem Wetter wird es wieder etwas milder. Die Temperaturen erreichen gemäss Meteonews 7 bis 10 Grad. Bis Mitte Woche steigt das Thermometer dann auf 13 Grad. Im Süden werden gar wieder 20 Grad erreicht.

Die erwartete Frostnacht treibt vorher aber den Obstbauern den Angstschweiss auf die Stirn. Sie fürchten, dass sich dasselbe wiederholt wie letztes Jahr. Damals gab es im April eine ganze Reihe von Frostnächten. Weil Obstbäume wie Aprikosen, Kirschen und Zwetschgen teilweise schon in Blüte standen, kam es zu grösseren Ernteausfällen.

Zur Zitterpartie dürfte die kommende Nacht werden. Meteoschweiz rechnet am Montagmorgen mit Tiefstwerten von -4 Grad und starkem Bodenfrost. Für die Blüten verheissen die tiefen Temperaturen nichts Gutes.