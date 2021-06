Waffeleisen und Autobatterie: Schmuggler fliegen auf

Schmuggel Wenn das Waffeleisen und die Autobatterie zum Schmuggel-Versteck werden Schweizer Zöllner haben in einem Kleinbus fast 2000 Zigaretten und 43 Liter Schnaps entdeckt. Das Schmuggelgut war teilweise in einem Waffeleisen und einer Autobatterie versteckt. 25.06.2021, 09.25 Uhr

Gut versteckt, aber offenbar nicht gut genug: Die Zollbeamten fanden Zigaretten in einer Autobatterie. EZV

Da staunten die Schweizer Grenzbeamten nicht schlecht: Als sie kürzlich einen Kleinbus mit neun Personen beim Grenzübergang Büchel (SG) kontrollierten, fanden sie 1990 Zigaretten und 43 Liter Schnaps über der abgabefreien Menge. Einige der Zigaretten seien in einem Waffeleisen und in einer Autobatterie versteckt gewesen, der Schnaps teilweise in Weinbeutel abgefüllt. Das teilte die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) am Freitag mit.