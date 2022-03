15 Kilo Kokain: Polizei verhaftet am Flughafen Zürich Drogenkurie

Schmuggel 15 Kilo Kokain: Polizei verhaftet am Flughafen Zürich Drogenkurier Die Kantonspolizei Zürich hat am Flughafen Zürich einen Drogenkurier verhaftet. Der Mann wollte in seinem Gepäck 15 Kilogramm Kokain über die Grenze schmuggeln. 02.03.2022, 15.45 Uhr

Die Polizei erwischte am Flughafen Zürich bei einer Kontrolle einen Drogenkurier. (Archivbild) Keystone

Der 33-jährige Ire sei am Montag von Sao Paulo nach Zürich gereist, teilte die Kantonspolizei am Mittwoch mit. Danach wollte er via Frankfurt nach Dublin weiterfliegen. Der Mann wurde verhaftet und muss sich vor der Staatsanwaltschaft verantworten. (abi)