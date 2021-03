Schmuckgeschäfte Mehrere hunderttausend Franken Beute: Polizei schnappt zwei Einbrecher Ein Räuberduo soll in mehreren Kantonen Schmuckgeschäfte überfallen haben. Die Kantonspolizei kam den Männern nun auf die Schliche. 06.03.2021, 14.38 Uhr

Die Verbrecher hatten es auf Bijouterien und Goldschmiedewerkstätten abgesehen. (Symbolbild) Keystone

(mg) Die Kantonspolizei Zürich hat zwei Männer ermittelt, die im Verdacht stehen in verschiedenen Kantonen mehrere Einbruchdiebstähle in Schmuckgeschäfte begangen zu haben. So sollen der 55-jährigen Kroate und der 35-jährigen Italiener in den Kantonen Zürich, Aargau, Schaffhausen, Solothurn und Basel-Landschaft in sechs Bijouterien und Goldschmiedewerkstätten eingebrochen sein. Dabei hätten sie laut der Mitteilung vom Samstag «mehrere hunderttausend Franken erbeutet und einen Sachschaden von über 100'000 Franken angerichtet».