Rückruf Produkt kann platzen: Ikea ruft Espressokocher zurück Statt leckerem Kaffee droht Verbrühungsgefahr: Das Möbelhaus Ikea muss eine Reihe von Espressokochern zurückrufen. Die betroffenen Produkte dürfen nicht mehr verwendet werden. 09.06.2022, 09.07 Uhr

So sehen die betroffenen Produkte aus. Recallswiss

Von diesem Espressokocher geht Gefahr aus: Ikea ruft die Espressokocher «Metallisk 0,4 l» mit Edelstahlsicherheitsventil und Datumsstempel 2040 bis 2204 zurück, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Der Grund: Der Kocher könne bei der Verwendung «platzen, was mit einer Verbrühungs- und Verletzungsgefahr verbunden ist».

Espressokocher mit einem abweichenden Datumsstempel oder einem Messingventil (zu erkennen an der goldenen Farbe) sind vom Rückruf nicht betroffen, wie es weiter heisst. Wer daheim so einen platzgefährdeten Kaffeekocher hat, darf diesen nicht mehr verwenden und kann ihn gegen Erstattung des Kaufpreises in einer Ikea-Filiale zurückgeben. Eine Kaufquittung ist dafür nicht nötig. (mg)