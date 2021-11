Ausgefeuert: Alleine Zürcher Polizei vernichtet 7,5 Tonnen Waffen

Rückgabe Ausgefeuert: Zürcher Polizei vernichtet 7,5 Tonnen Waffen Pistolen, Gewehre und Granaten: Die Zürcher Bevölkerung hat am Samstag ausgediente Waffen eingesammelt. Darunter hatte es auch ein paar Kuriositäten. 06.11.2021, 15.22 Uhr

Auch zahlreiche Munition wurden der Kantonspolizei Zürich abgegeben. Twitter Kapo ZH

Es ist eine beeindruckende Zahl: 7,5 Tonnen Waffen, Munition und weiteres Zubehör hat die Zürcher Kantonspolizei im laufenden Jahr fachgerecht entsorgt. Dies teilt sie am Samstag mit. Dabei handelt es sich um Waffen, die von der Bevölkerung freiwillig abgegeben wurden. Alleine am Samstag wurden bei der jährlich stattfindenden freiwilligen Waffenrückgabe in Hinwil rund 300 Schusswaffen und gegen 300 Kilogramm Hieb- und Stichwaffen, Munition und Waffenbestandteile abgegeben.