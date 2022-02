Rechtsstreit Spiess-Hegglin blitzt mit Beschwerde beim Bundesgericht ab Bald könnte nun also doch ein Buch über die Landammanfeier 2014 und die Geschehnisse rund um Jolanda Spiess-Hegglin erscheinen. Das Bundesgericht weist eine Beschwerde der Zugerin ab. 09.02.2022, 16.49 Uhr

Die ehemalige Zuger Kantonsrätin Jolanda Spiess-Hegglin steht vor dem Zuger Kantonsgericht. Keystone

Das nächste Kapitel im Rechtsstreit zwischen Jolanda Spiess-Hegglin und der Journalistin Michèle Binswanger wurde am Bundesgericht in Lausanne geschrieben. Dort urteilten die Richter, dass sie nicht auf die Beschwerde von Spiess-Hegglin eintreten. Die ehemalige Zuger Kantonsrätin und Netzaktivistin wollte erreichen, dass es Binswanger vorsorglich verboten wird ein Buch über die Geschehnisse an der Landammanfeier 2014 zu schreiben.