900'000 ravten an der Street Parade: Behörden zufrieden

Rave 900'000 ravten an der Street Parade: Behörden ziehen positive Bilanz Ein tragischer Todesfall, zwei erfolgreiche Reanimationen, 23 Verhaftungen: Der Mega-Event Street Parade lockte Hunderttausende nach Zürich. 14.08.2022, 09.37 Uhr

Beinahe eine Millionen Menschen feierten an der diesjährigen Street Parade. Keystone

Rund um das Zürcher Seebecken wurde geravt, getanzt und gefeiert. Wie die Veranstalter rechnen, zog die Street Parade am Samstag rund 900'000 Personen an. Das sind leicht mehr Technofans als noch bei der Ausgabe 2019 – in den letzten beiden Jahren wurde das Fest wegen der Pandemie abgesagt. Der Besucherrekord mit 1'100'000 Raverinnen und Raver stammt aus dem Jahr 2018.

Für die diesjährige Ausgabe ziehen sowohl die Stadtpolizei Zürich und auch Schutz & Rettung eine positive Bilanz. «Bis um 21.00 Uhr hat die Sanität insgesamt 416 Behandlungen vorgenommen», heisst es in einer Mitteilung. Bei rund der Hälfe davon waren Alkohol oder Drogen die Ursachen. 35 Personen mussten in ein Spital gebracht werden. «Erfreulicherweise gab es bisher wenig schwere Verletzungen zu verzeichnen», schreiben die Rettungskräfte.

Am frühen Nachmittag war ein junger Mann beim Theatersteg ins Wasser gesprungen und nicht mehr aufgetaucht. Der Mann verstarb trotz Reanimation. Zwei weitere Wiederbelebungsmassnahmen verliefen andernorts dagegen erfolgreich. Die Polizei nahm bis am Abend 23 Personen fest, meist wegen Diebstahl und Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz. «Rund ein halbes Dutzend Personen» mussten wegen Alkohol oder Drogen in eine Ausnüchterungszelle gebracht werden. (mg)