Nach mehreren Rissen: Graubünden will Wölfe schiessen

Raubtier Nach mehreren Rissen von Nutztieren: Graubünden will Wölfe schiessen Trotz verstärktem Herdenschutz haben Wölfe im Kanton Graubünden vermehrt Nutztiere gerissen. Im Prättigau soll deshalb ein Wolf geschossen werden. Weitere Abschüsse werden geprüft. 27.07.2021, 08.50 Uhr

Trotz verstärkten Schutzmassnahmen reissen die Wölfe im Kanton Graubünden Schafe und Ziegen. (Symbolbild) Keystone

Obwohl auf vielen Alpen im Kanton Graubünden die Schutzmassnahmen vor Wolfsrissen in diesem Jahr nochmals verstärkt worden sind, gab es in jüngster Zeit im Prättigau und in der Mesolcina vermehrt Risse – zusätzlich zu denen in den verschiedenen Gebieten in der Surselva und im Hinterrhein. Das teilte das kantonale Amt für Jagd und Fischerei am Dienstag mit. Die Wölfe rissen zahlreiche Schafe sowie eine Ziege, verletzten ein Kalb und zwei Esel in einem umzäunten Bereich.