220 km/h: 19-Jähriger rast durch den Gubristtunnel

Raser Führerausweis auf Probe: 19-Jähriger rast mit 220 km/h durch den Gubristtunnel Die Zürcher Kantonspolizei hat in der Nacht auf Sonntag im Gubristtunnel einen Raser erwischt. Der 19-Jährige fuhr in einem gemieteten Sportwagen mit über 220 km/h durch den Gubristtunnel. 28.11.2022, 14.22 Uhr

Am Gubristtunnel geht es oft nur langsam vorwärts. Nicht so für einen 19-Jährigen, der durch den Tunnel raste. (Archivbild) Keystone

Viele kennen den Gubristtunnel der Nordumfahrung Zürich vor allem von den täglichen Staumeldungen. Alles andere als stockend war in der Nacht auf Sonntag ein 19-Jähriger und sein 17-jähriger Beifahrer unterwegs: Sie bretterten in einem gemieteten Sportwagen mit einer Spitzengeschwindigkeit von über 220 km/h durch den Tunnel. Erlaubt wären maximal 100 km/h. Das teilte die Zürcher Kantonspolizei am Montag mit.