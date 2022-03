Rapperswil-Jona Tötungsdelikt: Polizei findet Leiche von 32-jähriger Frau – Ehemann verhaftet In Rapperswil-Jona hat die Polizei eine leblose Frau in einer Wohnung gefunden. Zuvor meldete ihr Ehemann der Notrufzentrale, er habe seine Frau verletzt. Der 35-Jährige mutmassliche Täter wurde festgenommen. 12.03.2022, 11.40 Uhr

CH Media Video Units

Ein 35-jähriger Kosovare hat Samstagnacht gegen 3.20 Uhr der Kantonalen Notrufzentrale St.Gallen gemeldet, dass er seine Frau massiv verletzt habe. Als die Beamten in der Wohnung in Rapperswil-Jona eintrafen, war die 32-Jährige bereits verstorben, wie die St.Galler Kantonspolizei am Samstag mitteilt. Der Ehemann wurde vor Ort verhaftet.