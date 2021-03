Raiffeisen/Aduno Etappensieg für Anklage: Vincenz-Prozess findet in Zürich statt Der Prozess gegen Ex-Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz, den einstigen Präsidenten der Bank und den Ex-Präsidenten der übernommenen Firma Aduno, findet in Zürich statt. Das entschied das Bezirksgericht. Aktualisiert 31.03.2021, 16.18 Uhr

Pierin Vincenz und die zwei weiteren Hauptangeklagten im Raiffeisen-Aduno-Fall werden nächsten Winter in Zürich vor Gericht kommen. Keystone

(sat) Nachdem die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich beim Bezirksgericht Zürich Ende Oktober 2020 Anklage erhoben hatte, wollten die Beschuldigten den Verhandlungsort wechseln. Anfang Jahr beantragten unter anderem die zwei Hauptbeschuldigten, den Prozess am Bezirksgericht Bülach durchzuführen. Laut Medienberichten vom Januar argumentierte deren Verteidigung, die übernommene Kreditkartenfirma Aduno habe ihren Sitz zum Zeitpunkt des fraglichen Comtrain-Deals in Opfikon und nicht in der Stadt Zürich gehabt.