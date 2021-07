Satiriker Peter Schneider hört nach 30 Jahren bei SRF 3 auf

Radiomann Satiriker Peter Schneider hört nach 30 Jahren mit seiner «Presseschau» auf Am Freitag sendet SRF 3 zum letzten Mal die «andere Presseschau» mit Satiriker Peter Schneider. Er geht nach rund 30 Jahren in Frühpension. Aktualisiert 05.07.2021, 12.32 Uhr

Autor, Psychoanalytiker, Satiriker: Als Hörspielerzähler bleibt Peter Schneider den Radiohörern erhalten. SRF

Mit Peter Schneider gehe der «SRF 3-Haussatiriker» in Frühpension, teilte SRF am Montag mit. Rund 30 Jahre lang hatte der Zürcher Autor, Psychoanalytiker und Radiosprecher täglich um 08.50 Uhr seine «andere Presseschau» präsentiert. Am 9. Juli wird nun die letzte Folge gesendet. Am 12. Juli wird Schneider dann in der Talk-Sendung «Focus» bei Moderator Hannes Hug verabschiedet. Schneider werde auf SRF 3 aber weiter zu hören sein, heisst es in der SRF-Mitteilung: Als Erzähler im Krimihörspiel «Maloney».