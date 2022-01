Pruntrut Zum dritten Mal in zehn Tagen: Im Jura hat erneut die Erde gebebt In der Nacht auf Dienstag hat im Jura erneut die Erde gebebt. Wie der Erdbebendienst der ETH Zürich mitteilt, dürfte das Beben mit einer Stärke von 3.1 in der Region von Pruntrut verspürt worden sein. 04.01.2022, 06.28 Uhr

Im Jura, bei Porrentruy, hat in der Nacht auf Dienstag zum dritten Mal in kurzer Zeit die Erde gebebt. HO/ETH Zürich

Das dritte Erdbeben im Jura innert zehn Tagen ereignete sich um 01.38 Uhr, ungefähr 14 Kilometer südwestlich des jurassischen Städtchens Pruntrut, bei der Ortschaft Réclère. Wie der Erdbebendienst in einer Mitteilung schreibt, dürfte das Beben in der Nähe des Epizentrums deutlich verspürt worden sein. Schäden seien bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Regel allerdings nicht zu erwarten.

Die ersten beiden, erst kürzlich registrierten Erdbeben in der Ajoie, ereigneten sich am 25. Dezember 2021. Sie erreichten damals Stärken von 4,1 respektive 3,6 und waren in der Region damit ebenfalls deutlich verspürbar. Die damaligen Epizentren lagen bei Damvant. Diese Nachbarortschaft von Réclère liegt ebenfalls unweit des Städtchens Pruntrut. Ein solches Beben ereignet sich hierzulande laut ETH im Durchschnitt einmal pro Jahr. (sat)