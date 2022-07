Umweltaktivisten bewerfen Staatssekretariat für Bildung mit Farbe

Protest Umweltaktivisten bewerfen Staatssekretariat für Bildung und Forschung mit oranger Farbe Am Freitag haben Aktivisten von Renovate Switzerland einen Farbanschlag auf das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation verübt. Im Zuge der Energiewende verlangen sie vom Bundesrat, dass er bei der Isolierung von Gebäuden vorwärts macht. 01.07.2022, 16.16 Uhr

Aktivisten von Renovate Switzerland beschmierten das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation mit oranger Farbe. Keystone

Mitglieder der Umweltschutzbewegung Renovate Switzerland haben am Freitag den Eingang des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation in Bern mit oranger Farbe beworfen. Damit wollten sie den Bundesrat «daran erinnern, dass die Schweiz als Land der Innovation alle Voraussetzungen hat, um die Energiewende zu schaffen», wie Aktivist Julian Zubler gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA in einem Video sagte.