Preis Bundesamt für Kultur vergibt Schweizer Grand Prix Design Julia Born, Peter Knapp und Sarah Owens haben vom Bundesamt für Kultur (BAK) den Grand Prix Design 2021 erhalten. Der Preis ist mit je 40'000 Franken dotiert. 14.06.2021, 11.42 Uhr

Sie erhalten den diesjährigen Schweizer Grand Prix Design: Julia Born, Peter Knapp und Sarah Owens (v.r.). HO/BAK

Seit 2007 verleiht das BAK den Schweizer Grand Prix Design, der das Werk von namhaften Designerinnen und Designern hervorhebt. In diesem Jahr geht der Preis an die Grafikdesignerin Julia Born (1977), den Fotografen und Art Director Peter Knapp (1931) sowie die Dozentin und Forscherin Sarah Owens (1975). Das teilte das BAK am Montag mit.