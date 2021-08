Sie wollte den Hund retten: Frau stirbt nach Sturz in den Bergen

Pontresina (GR) Sie wollte ihren Hund retten: Frau stirbt nach Absturz in den Bergen Beim Versuch ihren Hund zu retten, stürzte eine 54-jährige Frau im Kanton Graubünden selbst einen steilen Abhang hinunter. In der Nacht auf Mittwoch ist sie im Spital verstorben. 12.08.2021, 08.15 Uhr

Obwohl die Rega rasch verständigt wurde, verstarb die abgestürzte Frau im Spital. (Symbolbild) Keystone

Die 54-Jährige befand sich gemeinsam mit ihrem Mann, ihrem Hund sowie zwei Verwandten auf dem Abstieg von der Boval-Hütte in Richtung Morteratsch. Der Hund, der ohne Leine unterwegs war, rutschte auf einer Felskante aus, worauf seine Halterin versuchte, ihn zu erreichen. Wie die Kantonspolizei Graubünden am Donnerstag mitteilt, rutschte auch die 54-Jährige im steilen Gelände aus und stürzte rund 100 Meter den felsigen Abhang hinunter. Der Unfall geschah am Dienstagnachmittag.