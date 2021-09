Zwei Personen sterben nach Autounfall in Laax (GR)

Polizeimeldung In Stützmauer gekracht – Zwei Personen sterben nach Autounfall in Laax In der Nacht auf Samstag sind nach einem Autounfall im bündnerischen Laax zwei junge Männer ums Leben gekommen. Der Fahrer des Unfallautos überlebte schwer verletzt. 18.09.2021, 16.38 Uhr

An dieser Stelle geschah der tödliche Unfall. Kapo Graubünden

Der Unfall geschah kurz nach 1 Uhr in der Nacht auf Samstag. Ein 22-Jähriger fuhr mit seinen beiden Mitfahrern von Ilanz kommend in Richtung Flims. In einer lang gezogenen Rechtskurve geriet das Auto auf die Gegenfahrbahn, wie die Kantonspolizei Graubünden am Samstag mitteilte. Danach fuhr das Fahrzeug ungebremst über feuchtes Wiesland. Bei einer abfallenden Böschung hob das Fahrzeug ab, flog über die darunterliegende Strasse und prallte mit voller Wucht in die gegenüberliegende Stützmauer.