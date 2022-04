Polizeimeldung Massenschlägerei im Bundesasylzentrum: Neun Personen festgenommen Im Zürcher Bundesasylzentrum kam es am Donnerstagmorgen zu einer tätlichen Auseinandersetzung mit über 30 Personen. Neun Personen wurden vorläufig festgenommen. 14.04.2022, 13.35 Uhr

Im Bundesasylzentrum Zürich wurden letzte Nacht insgesamt fünf Personen bei Auseinandersetzungen verletzt. (Archivbild) Keystone

Die Polizei musste in der Nacht auf Donnerstag zwei Mal ins Bundesasylzentrum an der Duttweilerstrasse in Zürich ausrücken. Um 1 Uhr Morgens wurde zunächst ein Sicherheitsmitarbeiter mutmasslich von zwei Jugendlichen aus Afghanistan tätlich angegangen und leicht verletzt, wie die Kantonspolizei mitteilt. Drei Stunden später kam die nächste Meldung, wonach über 30 Personen im Zentrum in eine tätliche Auseinandersetzung verwickelt seien.