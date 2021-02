Polizeimeldung 49-Jähriger nach Leichenfund in Basel festgenommen – Tote ist eine Frau Im Basler Gundeldinger-Quartier wurde am Montag in einem Hinterhof eine Leiche entdeckt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Mittlerweile erfolgte eine Festnahme. 09.02.2021, 09.40 Uhr

Am Montag wurde im Hinterhof einer Liegenschaft in Basel eine leblose Person gefunden. Nicole Nars-Zimmer

(chm) Am Montagmorgen nach 9 Uhr ging bei der Basler Polizei eine Meldung ein: Im Hinterhof einer Liegenschaft an der Dornacherstrasse wurde eine leblose Person gefunden. Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass es sich bei der verstorbenen Person um eine Frau handelt. Dies teilt die Staatsanwaltschaft am Dienstagmorgen mit. Die Frau konnte bis anhin nicht abschliessend identifiziert werden.