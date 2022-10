Roboter macht verdächtiges Paket unschädlich

Polizeieinsatz Verdächtiges Paket von Roboter unschädlich gemacht Alarm in der Thurgauer Gemeinde Erlen: Ein verdächtiges Paket löste am Freitag einen Polizeieinsatz aus. Es wurde von einem Spezialroboter unschädlich gemacht. 14.10.2022, 15.57 Uhr

Ein Entschärfungsroboter untersuchte den Inhalt des verdächtigen Pakets. BRK News

Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau sowie Spezialisten vom Forensischen Institut Zürich untersuchten am Freitagmorgen in Erlen ein verdächtiges Paket. Dieses war am Morgen vor einem Mehrfamilienhaus deponiert worden. Ein Anwohner hatte um 07.15 Uhr Alarm geschlagen, wie die Kantonspolizei am Nachmittag informierte. Die Einsatzkräfte entschieden schliesslich, das Paket mithilfe eines Entschärfungsroboters unschädlich zu machen.