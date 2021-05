Polizeieinsatz Mit Messer und Beil: Vier Verletzte nach Streit in St.Gallen In St.Gallen ist es am Sonntagabend zu einem gewalttätigen Streit gekommen, bei dem auch ein Beil und ein Messer eingesetzt wurden. Vier Personen wurden verletzt, eine davon schwer. 24.05.2021, 07.55 Uhr

Die Kantonspolizei St.Gallen musste am Sonntagabend ausrücken. Bild: BRK News

Am Sonntagabend gegen 18 Uhr kam es in einer Wohnung in St.Gallen zu einem Streit. An diesem waren eine Frau und drei Männer im Alter zwischen 28 und 32 Jahren beteiligt, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilte. Ein Mann wurde schwer verletzt, ein Mann erlitt unbestimmte Verletzungen und die Frau sowie ein Mann wurden eher leicht verletzt. Alle mussten ins Spital eingeliefert werden.