Mann verbarrikadiert sich in Zürich auf Baukran und entfacht Feue

Polizeieinsatz Mann verbarrikadiert sich in Zürich auf Baukran und entfacht Feuer Ein Mann ist am Montagabend in Zürich auf einen Baukran geklettert und weigert sich seither, wieder herunterzukommen. Verhandlungen sind bislang gescheitert. 17.05.2022, 08.20 Uhr

Ein Mann hat sich in Zürich auf einem Baukran verbarrikadiert. Twitter Stapo ZH

Kurz vor 20 Uhr erhielt die Stadtpolizei Zürich am Montag die Meldung, dass ein Mann in Zürich-Oerlikon auf einen Baukran geklettert sei. Der Mann bewegte sich auf dem Kranausleger hin und her und warf Gegenstände in die Tiefe, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zudem entfachte er ein Feuer, das aber wieder von selbst erlosch.