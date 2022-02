Geldautomat in Biglen gesprengt

Polizei sucht Zeugen Unbekannte sprengen Geldautomaten und flüchten mit Lieferwagen Am frühen Freitagmorgen wurde in Biglen im Kanton Bern ein Geldautomat der Raiffeisenbank gesprengt. Die Täterschaft flüchtete in einem weissen Lieferwagen. Die Polizei sucht Zeugen. 25.02.2022, 12.13 Uhr

Der Alarm sei um 02.30 Uhr eingegangen, meldete die Kantonspolizei Bern am Freitag. Die Patrouille habe daraufhin bei der Raiffeisenbank in Biglen einen zerstörten Geldautomaten vorgefunden. Gemäss ersten Erkenntnissen haben die Täter die Aussenmauer des Gebäudes aufgesprengt und sich so Zutritt zum Innenraum der Bank verschafft. Sie flohen mit der Beute in einem weissen Lieferwagen. Der Geldautomat wurde vollständig zerstört. Die Bank bleibt bis auf weiteres geschlossen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. (wap)