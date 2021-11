Nach «Berührung» in Holland: Anklage gegen Schweizer Kampfjetpilo

Patrouille Suisse Nach Kollision in Niederlanden: Schweizer Kampfjetpilot in St. Gallen vor Gericht Nach der Kollision zweier Kampfjets der Patrouille Suisse bei einem Trainingsflug in den Niederlanden kommt es zur Anklage. Einer der Piloten muss sich dabei in St. Gallen vor der Militärjustiz verantworten. Aktualisiert 02.11.2021, 09.11 Uhr

Hier brennt der abgestürzte Kampfjet der Schweizer Armee im Juni 2016 in der Nähe des niederländischen Luftwaffenstützpunkts Leeuwarden. Screenshot www.airlive.net / Tino Broekstra



Die Hauptverhandlung vor dem Militärgericht 2 beginne am 22. November, teilte die Militärjustiz am Dienstag mit. Der Prozess soll bis zum 20. Dezember dauern. Dem Piloten werden fahrlässiger Missbrauch und Verschleuderung von Material, Störung des öffentlichen Verkehrs sowie mehrfache Nichtbefolgung von Dienstvorschriften vorgeworfen. Zur Kollision zwischen den zwei F5-Tigers und folglich zum Absturz eines der beteiligten Kampfjets war es 2016 gekommen. Dies bei einem Trainingsflug in den Niederlanden. Beide Piloten überlebten.