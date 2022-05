Neue Parship-Studie zeigt: Umweltschützer küsst man lieber

Partnersuche Neue Studie zeigt: Umweltschützer küsst man lieber Schnell mit dem Flugzeug fürs Wochenende nach Paris und gedankenlos etwas shoppen: Für viele Singles wäre das bei der Partnersuche ein No-Go. Aber auch zu viel Aktivismus stösst nicht nur auf Gegenliebe. 01.05.2022, 09.37 Uhr

Viele Flugreisen können durchaus ein Killerkriterium für Beziehungen sein. Bild: Keystone

Für die nachhaltige Liebe wird auch das Thema «Nachhaltigkeit» immer wichtiger. Wie eine von Parship.ch in Auftrag gegebenen Studie zeigt, finden es vier von fünf Single-Frauen «ausgesprochen attraktiv», wenn sich ein potenzieller Partner für den Umweltschutz einsetzt. Bei den Männern sagen das 67 Prozent der Befragten.

Dabei gaben 67 Prozent der Frauen und 59 Prozent der Männer an, dass sie nicht mit einem Partner oder einer Partnerin zusammen sein wollen, wenn er oder sie «häufig gedankenlos neue Dinge kauft». Auch das Fliegen kann ein Killerkriterium für die Liebe sein.

«Mit jemandem, der per Flugzeug an Destinationen reist, die innert nützlicher Frist auch zum Beispiel mit dem Zug erreicht werden können, möchte ich nicht zusammen sein», sagten 46 Prozent der Frauen und 35 Prozent der Männer. Gleichzeitig gaben jeweils rund 50 Prozent der Befragten an, dass sie angesichts der Klimakrise «zunehmend Bedenken haben, selbst Kinder in die Welt zu setzen».

Spätestens beim Zusammenleben wird das Thema wichtig

«Nachhaltigkeit ist ein Thema, das am Anfang einer Beziehung vielleicht nicht so dringlich erscheint. Doch spätestens beim Zusammenleben stellen sich Fragen, zum Beispiel wie man als Paar mit dem Thema Ernährung oder mit Energiethemen umgehen will», lässt sich Psychologin Dania Schiftan in der Mitteilung der Online-Partnervermittlung zitieren.

Bevor jetzt aber alle Klimasünder und Klimasünderinnen unter den Singles zu glühenden Aktivisten und Aktivistinnen werden, sei ihnen auch noch dieser Satz aus der Medienmitteilung ans Herz gelegt: «Etwas mehr als die Hälfte der alleinstehenden Frauen und Männer geben aber auch an, dass ihnen ein/e Partner/in, die oder der extrem umweltbewusst ist, zu anstrengend wäre.» Es bleibt kompliziert. Bei Liebe und Umweltschutz. (mg)