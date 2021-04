Osterwochenende Schon drei Kilometer: Am Gotthard beginnt der Rückreisestau aus dem Süden Am Ostermontag muss nordwärts wegen Verkehrsüberlastung mit 30 Minuten Wartezeit gerechnet werden. Die Gotthardpassstrasse ist noch geschlossen. Alle Alternativrouten sind dagegen frei befahrbar. Aktualisiert 05.04.2021, 17.13 Uhr

Am Gründonnerstag gab es auf der Autobahn in den Süden bereits einen ersten Stau. Im Bild: Die A2 zwischen Göschenen und Amsteg. Keystone

(wap/sat) Auf der Autobahn A2 in Richtung Norden meldet der Touring Club Schweiz (TCS) am Vorabend des Ostermontags zwei bis drei Kilometer Stau. Dies zwischen Quinto und der Dosierstelle beim Rastplatz Airolo. Es müsse mit Wartezeiten von 20 bis 30 Minuten gerechnet werden, schreibt der TCS auf seiner Website. Alle Alternativrouten in den Norden, namentlich jene durch den San Bernardino, sind derzeit frei befahrbar. Einzig in umgekehrter Richtung auf der Autobahn A13 zwischen Reichenau und Rothenbrunnen herrscht stockender Verkehr wegen Überlastung.

Die Stauprognosen für Ostern seien dieses Jahr schwierig zu erstellen gewesen, schreibt der TCS weiter. Aufgrund der Coronapandemie und dem damit verbundenen Ausbleiben vieler deutscher Feriengäste dürfte der jährliche Osterstau aber deismal in beide Richtungen geringer anfallen als in normalen Jahren sonst üblich. Am Gründonnerstag und am Karfreitag war der gefürchtete Osterstau denn auch bereits fast ausgeblieben. Die Verkehrsüberlastung auf den Nord-Süd-Achsen hielt sich mit ein paar Kilometern in Grenzen. Vor einem Jahr war der Oster-Stau aufgrund der Coronabeschränkungen im ersten Lockdown ganz ausgeblieben.

