Giubiasco Ohne Masken unterwegs, Polizisten bedroht: Vier Deutschschweizer im Tessin festgenommen Die Tessiner Kantonspolizei hat an Pfingsten vier Deutschschweizer festgenommen. Sie waren ohne Masken im öffentlichen Verkehr unterwegs und sollen Polizisten und Bahnpersonal bedroht haben. 24.05.2021, 16.49 Uhr

Bei dem Zwischenfall musste auch die Kantonspolizei Tessin aufgeboten werden. (Archivbild) Keystone

Die Transportpolizei habe die Gruppe am Sonntag kurz nach 19.00 Uhr angetroffen, meldeten die Tessiner Behörden am Montag. Die drei Männer im Alter von 37, 39 und 40 Jahren seien zusammen mit einer 39-jährigen Frau im Regionalzug unterwegs gewesen, der gerade in Giubiasco eingefahren sei. Im Bahnhof habe der 37-Jährige versucht, zu fliehen. In der Folge habe sich ein Handgemenge entwickelt, bei dem die Polizei Pfefferspray eingesetzt habe.