SBB-Fahrplanwechsel: Mehr Züge ins Tessin und nach Deutschland

Öffentlicher Verkehr Heute ist Fahrplanwechsel: Auf diesen Strecken verkehren künftig mehr Züge Der öffentliche Verkehr in der Schweiz stellt auf einen neuen Fahrplan um. Trotz erstem Schneefall im Flachland klappt die Umstellung am Sonntagvormittag ohne Probleme. 11.12.2022, 12.04 Uhr

Pendlerinnen und Pendler müssen sich ab Montag auf einen neuen Fahrplan einstellen. Keystone

Wer pendelt, sollte für morgen rasch die gewohnten Zugsverbindungen prüfen. Denn ab heute Sonntag stellt der öffentliche Verkehr der Schweiz auf einen neuen Fahrplan um. Neu gibt zum Beispiel alle zwei Stunden eine Direktverbindung zwischen Romanshorn und Interlaken. Und wer von der Nordwestschweiz ins Wallis gelangen will, profitiert künftig ab Basel und Olten von zusätzlichen Direktverbindungen.

Auch Liestal ist nun ohne Umsteigen mit Visp und Brig verbunden. Zudem gelangen Pendlerinnen und Pendler aus dem Tessin und via Arth Goldau früher als bisher direkt nach Zürich. Dagegen wird der Frühzug von Bellinzona nach Zürich abgeschafft. Gemäss SBB ist dies auf eine zu tiefe Nachfrage zurückzuführen.

Im Nachtzug nach Prag – mit Stopp in Leipzig und Dresden

Auch an den Wochenenden verändert sich einiges. Neu gibt es zwei IC-Direktverbindungen zwischen Genf und Chur via Lausanne und Bern. Und zwischen Zürich und Chur verkehren die Direktzüge am Samstag und Sonntag fast durchgehend im Halbstundentakt. Im Sommer haben Ausflügler zudem mehr Verbindungen zur Auswahl, wenn sie am Freitag von Zürich ins Tessin und am Sonntag wieder zurück reisen wollen. Eine grössere Neuerung im Freizeitverkehr betrifft auch den Nachtzug nach Prag. Dieser fährt einmal täglich ab Zürich via Basel und hält in Leipzig und Dresden.

Die Umstellung des Fahrplans fällt ausgerechnet auf das Wochenende, an dem im Flachland zum ersten Mal in dieser Saison Schnee liegt. Auf der Website der SBB sind aktuell jedoch keine Störungen vermeldet. Die Umstellung scheint bisher reibungslos geklappt zu haben – wobei der wahre Härtetest am Montagmorgen stattfinden dürfte. (gb)