Tödlicher Unfall am Nufenenpass

Nufenenpass VS Tödlicher Unfall: Auto gerät auf Gegenfahrbahn und kollidiert mit Töff Am Samstagnachmittag ereignete sich ein tödlicher Verkehrsunfall am Nufenenpass. Dabei kam ein Töfffahrer ums Leben. 25.10.2021, 09.25 Uhr

Der Motorradfahrer zog sich beim Unfall tödliche Verletzungen zu. Kapo VS

Ein Automobilist fuhr am Samstagnachmittag von Ulrichen in Richtung Nufenenpass. In einer Rechtskurve auf der Passstrasse geriet er aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Motorradfahrer. Dieser erlag seinen schweren Verletzungen noch auf der Unfallstelle, wie die Kantonspolizei Wallis am Montag mitteilt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. (dpo)