Nünenenflue BE 41-jähriger Holländer stürzt über Steilhang zu Tode In Blumenstein ist am Dienstagnachmittag ein Wanderer über einen Steilhang gestürzt. Die Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch seinen Tod feststellen. 03.08.2022, 18.12 Uhr

Wieso der Wanderer stürzte, ist zum jetzigen Zeitpunkt nach Polizeiangaben noch unklar. (Sympbolbild) Keystone

Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 13.30 Uhr in Blumenstein bei der Nünenenflue. Gemäss derzeitigen Kenntnissen befand sich ein Mann alleine auf dem Abstieg von der Nünenenflue. Aus noch nicht geklärten kam er dabei zu Fall und stürzte über einen felsdurchsetzten Steilhang. Andere Personen beobachteten den Sturz und alarmierten die Rettungskräfte, wie die Kantonspolizei Bern und die Staatsanwaltschaft Oberland am Mittwoch mitteilten.