Töffli-Tour: 1000 Zweitakter fahren von Chur nach Ascona

Streit um Mehrwegbecher Lenzburg macht die Probe aufs Exempel: Am Jugendfest werden Mehrwegbecher mit Depot ausgegeben

Das Jugendfest in Lenzburg sei kleiner als der Maienzug-Vorabend und in den Sommerferien. Dann finden weniger andere Feste statt und Mehrwegbecher-Vermieter haben Kapazität. So begründet der zuständige Stadtrat Sven Ammann, warum das Depot-System wohl funktionieren wird.