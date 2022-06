Bundesgericht: Uber-Fahrer und Uber-Eats-Kuriere sind Angestellte

Bundesgericht Herbe Niederlage: Uber-Fahrer und Uber-Eats-Kuriere sind doch Angestellte – das hat Konsequenzen Genf betrachtet Fahrer und Kuriere von Uber und Uber Eats zurecht als Angestellte. Dies stellt das Bundesgericht letztinstanzlich fest. Damit gelten für Mitarbeitende des US-Anbieters definitiv auch hiesige Bestimmungen zum Schutz der Arbeitnehmenden. Peter Walthard und Samuel Thomi 03.06.2022, 15.30 Uhr

Rückendeckung vom Bundesgericht: Die Genfer Regierungsrätin Fabienne Fischer freut sich am Freitag vor den Medien über den Sieg gegen Uber. Keystone

Genf feiert am Freitag einen «wegweisenden Entscheid» im Kampf gegen Uber. Hintergrund der Freude des Westschweizer Kantons in der Einladung zur Medienkonferenz vom gleichen Tag: Das Bundesgericht gibt der Rhonestadt in letzter Instanz Recht, dass Chauffeusen und Chauffeure des US-Fahrdienstes wie Arbeitnehmer zu behandeln sind. Obwohl sich Genf bei seinem Entscheid auf ein extra beschlossenes Taxigesetz stützte, dürfte der ab Samstag geltende Entscheid auch nationale Signalwirkung haben.

Konkret hatten sich in dem Fall die Uber Switzerland GmbH und der niederländische Mutterkonzern Uber B.V. beim Bundesgericht gegen einen ebenfalls bereits viel beachteten Entscheid des Genfer Kantonsgerichts gewehrt. Dieses hatte in zwei Urteilen die Haltung der kantonalen Behörden bestätigt, wonach die Fahrer von Uber und Uber Eats als Angestellte zu betrachten seien. Das Bundesgericht bestätigt diesen Entscheid nun, wie es am Freitag mitteilte. Das Genfer Kantonsgericht habe in der Sache nicht willkürlich entschieden. Sprich: «Lausanne» weist eine entsprechende Beschwerde von Uber gegen den Entscheid ab.

«Dementsprechend ist es nicht unhaltbar, Uber B.V. als Transportunternehmen gemäss kantonalem Recht zu qualifizieren», heisst es in der Mitteilung des Bundesgerichts. Offen lässt «Lausanne» dagegen die ebenfalls umstrittene Frage, ob das von Uber betriebene System mit dem Personenfreizügigkeitsabkommen vereinbar sei. «Es wird an den zuständigen Behörden sein, darüber zu entscheiden», so die Mitteilung.

Sieg für den Kanton Genf und dessen Taxifahrer (im Bild ein Protest 2016): Uber-Fahrer und Uber-Eats-Kuriere sind laut Bundesgericht Angestellte. Keystone

Uber Eats ist Arbeitgeber, nicht Personalverleiher

Keinen Bestand vor Bundesgericht hatte hingegen ein zweites Urteil des Kantonsgerichts zu Uber Eats. Der Kanton hatte den Essenslieferdienst als Arbeitsvermittlung taxiert, was das Kantonsgericht bestätigte. Dagegen wurde Beschwerde eingelegt. Diese wurde nun vom Bundesgericht gutgeheissen: Es liege kein Personalverleih vor, so das Urteil. Das Bundesgericht geht aber davon aus, dass ein Arbeitsverhältnis zwischen Uber Eats und den Fahrern existiert.

2019 hat Genf als erster Kanton Uber verboten. Dies so lange, bis der Fahrdienst seinen arbeitgeberischen Pflichten nachkomme. Konkret hatte das Arbeitsdepartement der Rhonestadt entschieden, der Fahrdienst sei nicht nur eine Vermittlungsplattform sondern auch Arbeitgeber –und somit verpflichtet, Fahrerinnen und Fahrer regulär anzustellen sowie Sozialleistungen zu bezahlen.

Uber drohte mit Wegzug aus der Schweiz

Sprich: Uber falle ebenso unter das Genfer Taxi- und Transportgesetz. Dagegen hat sich der US-Fahrdienst seither durch alle Instanzen gewehrt – und nun vor Bundesgericht verloren. Nach dem Verbot von Uber in Genf ist der US-Fahrdienst aktuell beispielsweise in Baden, Basel, Lausanne, Luzern, Winterthur, Zug und Zürich aktiv.

Nach dem Entscheid Genfs drohte der damalige Schweiz-Chef von Uber in der NZZ: «Wenn tatsächlich alle Instanzen sagen: Ihr seid ein Arbeitgeber und daneben gibt es keine Alternative, könnten wir hier nicht mehr operieren.» Man sei aber gesprächsbereit, so Steve Salom. Uber-Konkurrent Kapten hat die Konsequenzen bereits gezogen – und verliess Genf wieder wegen der Rechtsunsicherheit. Während sich Vertreter des Westschweizer Kantons wie die zuständige Regierungsrätin Fabienne Fischer am Freitag vor den Medien über den Sieg auf der ganzen Linie freuten, hat Uber auf die jüngsten juristischen Niederlagen noch nicht reagiert.

Zurückhaltende Politik

In der Vergangenheit sind auch der Unfallversicherer Suva oder die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich zum Schluss gekommen, Uber sei ein Arbeitgeber. Der US-Fahrdienst hat auch gegen diese Entscheide erfolglos rekurriert. Zudem erfährt Uber seit dem Markteintritt 2013 aus der Taxibranche heftige Gegenwehr. So forderte etwa die Nationale Taxiunion bereits 2016 ein sofortiges Verbot von Uber in der Schweiz.

Der Zusammenschluss verschiedener Taxiunternehmen in grossen Städten kritisierte, der amerikanische Milliardenkonzern verdiene an jeder vermittelten Fahrt, übernehme aber keine Verantwortung gegenüber Fahrerinnen und Fahrern. Zudem bezahle er weder Sozialleistungen noch kümmere er sich um die Sicherheit der Kundinnen und Kunden. Dagegen hat sich die Bundespolitik bisher mit Verweis auf die Gerichtsverfahren stets dagegen verwahrt, Uber regulatorische Fesseln anzubringen.