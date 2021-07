Unwetter in der Zentralschweiz Zwei Lager evakuiert und in Zivilschutzanlage untergebracht Wegen heftiger Unwetter mussten in der Nacht auf Sonntag in den Kantonen Nidwalden und Schwyz zwei Ferienlager evakuiert werden, in Wolfenschiessen rund ein Dutzend Einwohner. Aktualisiert 11.07.2021, 08.47 Uhr

In Wolfenschiessen wurde die Kantonsstrasse teilweise zwei bis drei Meter hoch verschüttet. BRK News

Am Samstagabend suchten heftige Unwetter die Zentralschweiz heim. In Oberrickenbach im Kanton Nidwalden musste ein Pfadilager mit 44 Personen evakuiert werden, wie die Kantonspolizei Nidwalden am Sonntagmorgen meldete. Die Personen seien in einer Zivilschutzanlage untergebracht worden. Auch die Kantonspolizei Schwyz meldete am Sonntag, dass in Steinerberg ein Jungwachtlager evakuiert und die Teilnehmer in eine Zivilschutzanlage gebracht worden seien.

Besonders schwer getroffen wurde das Engelbergertal. Sämtliche Verkehrsverbindungen nach Engelberg sind unterbrochen. In Wolfenschiessen musste rund ein Dutzend Einwohner ihre Wohnungen verlassen und in der Zivilschutzanlage übernachten. Die Kantonsstrasse in Richtung Engelberg wurde vom über die Ufer getretenen Eltschenbach verschüttet. Die Ablagerungen sein zwei bis drei Meter hoch, sagte der Chef Gemeindeführungsstab Wolfenschiessen, Christof Näpflin, am Sonntag gegenüber Radio SRF 1.

Video: PilatusToday

In der Region Oberrickenbach wurden wegen Rutschungen ausserdem mehrere Wanderwege unpassierbar. (wap)