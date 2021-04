Natur- und Heimatschutz Süsses für einen guten Zweck: Der Schoggitaler wird 75 Jahre alt Die Schoggitaleraktion von Pro Natura und dem Schweizer Heimatschutz feiert ihr 75-Jahre-Jubiläum. Auch dieses Jahr werden Schulkinder wieder mit den goldenen Talern unterwegs sein. 06.04.2021, 15.03 Uhr

Die diesjährigen Schoggitaler zum Thema «Wildnis» werden im September verkauft. HO/Schoggitaler

(agl) Seit 1946 führen die Umweltorganisation Pro Natura und der Schweizer Heimatschutz den Talerverkauf durch. «Der Schoggitaler ermöglicht Projekte, mit denen wir unsere Traditionen bewahren», heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Auch weitere Generationen sollten geniessen können, was in Natur, Landschaft und Baukultur gewachsen ist. Von den Schoggitalern sollen aber nicht nur Natur- und Heimatschutz profitieren, sondern auch die Schulkinder, welche die Taler verkaufen.